Joost Klein presenteert nummer voor Songfestival: 'Rauwe energie en puurheid'

Het nummer werd vanmiddag bekend gemaakt en heet Europapa. Klein staat op 9 mei in de tweede halve finale van het festival in het Zweedse Malmö. - NOS

Europapa is volgens Klein een eerbetoon en brief aan zijn overleden vader. "Die leerde mij dat grenzen zijn bedacht door mensen en dat je de wereld dus zelf ook kunt bedenken."

De Zweedse Loreen won het songfestival vorig jaar met het nummer Tattoo. Daardoor is Zweden nu gastland en al verzekerd van een plek in de finale. Ook Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben al een ticket voor de finale vanwege hun financiële steun aan het festival.

NOS-redacteur Jorn Kompeer volgt het Songfestival voor de NOS:

"Na jaren van gepolijste liedjes en veel ballads is het nummer Europapa van Joost Klein echt totaal iets anders. Door het pakkende refrein zal het nummer bij veel mensen blijven hangen. En precies dat is wat je als deelnemer van het songfestival nodig hebt. Het publiek thuis moet na het horen van alle liedjes namelijk juist jouw optreden onthouden.

Wat dat betreft zit het nummer van Joost Klein slim in elkaar met allerlei letterlijke verwijzingen naar Europese landen, zoals naar Franse escargots (slakken) en Spaanse paella. Daarmee hoopt hij natuurlijk ook de kijkers in die landen aan te spreken.

Toch is dat ook z'n grootse uitdaging. Joost Klein staat bekend om z'n gelikte filmpjes en de kunst zalen en festivals op z'n kop te zetten. Dat zal in Malmö ook vast lukken, daar lijkt geen twijfel over. Maar met televisie heeft hij minder ervaring. En dat is wel waar hij het van moet hebben, het binnenhalen van de meeste stemmen van de 180 miljoen kijkers thuis. Uiteindelijk draait het om de drie minuten op het podium in Zweden"