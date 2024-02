Amsterdam probeert beleving fietstunnel met sinaasappelgeur te verbeteren

In vier tunnels in Amsterdam werd gistermiddag een proef gehouden om te kijken of fietsers zich veiliger kunnen voelen. De tunnels worden als onprettig ervaren, bleek eerder uit een enquête van de gemeente. Aanpassingen in geur, licht, geluid en gevoel zouden kunnen bijdragen aan een fijnere fietservaring.

Althans, dat is de hypothese van mobiliteitsbureau Goudappel, dat als winnaar uit de bus kwam bij een zoektocht naar het slimste idee om fietsers zich veiliger te laten voelen. De zoektocht was in opdracht van de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam.

Briesje

In elk van de vier tunnels in het stadsdeel Noord stond een ander zintuig centraal, schrijft AT5. Vogelgeluiden voor horen, kleurrijke verlichting voor zien, een ventilator die een briesje in de rug geeft voor voelen en een sinaasappelgeur voor reuk.

Dat laatste kwam niet bij iedereen binnen. "Ik dacht dat het een schoonmaaklucht was", zegt een voorbijganger. "Maar dat bleek sinaasappel te zijn." Twee jongens hadden niets in de gaten. "Ik rook niks, gewoon lucht", zegt een van hen tegen de Amsterdamse nieuwszender.