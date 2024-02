Supermarktconcern Jumbo zag winst afgelopen jaar kelderen met 70 procent

Supermarktconcern Jumbo heeft een pittig jaar achter de rug. Het bedrijf zag de winst enorm teruglopen. Deze was afgelopen jaar 22 miljoen euro, een daling van ruim 70 procent in vergelijking met 2022.

Het bedrijf benadrukt te maken te hebben met allerlei gestegen kosten, zoals "fors gestegen loonkosten", hogere kosten voor huur, energie en investeringen voor verduurzaming. Ook heeft het bedrijf net als een jaar eerder marktaandeel ingeleverd. "Dat tij moeten we keren."

De familie Van Eerd, de eigenaar van Jumbo, heeft besloten af te zien van dividenduitkering, "gezien de uitdagende marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande druk op het resultaat van Jumbo."

Winkeldiefstallen hebben grote impact

Begin dit jaar meldde het bedrijf te maken te hebben met veel diefstal. Dat kost de supermarktketen 100 miljoen euro. "We hebben dus meer diefstal dan dat we winst maken. En dat is niet gezond", zei bestuursvoorzitter Ton van Veen toen. Het bedrijf kondigde aan maatregelen te nemen. Jumbo experimenteert inmiddels met de inzet van slimme camera's.

Het bestuur van Jumbo heeft een roerige periode achter de rug. Topman Frits van Eerd werd in september 2022 aangehouden in een witwasonderzoek. Hij stopte daarna, in eerste instantie tijdelijk, als bestuursvoorzitter. In maart 2023 werd zijn vertrek definitief. Hij droeg het stokje over aan Van Veen, die financieel topman was.

In het verslag zegt het bedrijf dat 2023 in het teken stond van "transitie". Naar eigen zeggen leerde een "grondige zelfanalyse" dat de supermarktketen "minder onderscheidend was dan in de vele jaren daarvoor".

België en La Place

De omzet kwam uit op 11 miljard euro, iets hoger dan een jaar eerder. Verreweg de belangrijkste inkomstenbron zijn de Nederlandse supermarkten; de vestigingen in België leveren naar verhouding een stuk minder op. Restaurantketen La Place, sinds 2016 in handen van het bedrijf, leverde 134 miljoen euro op. De omzet bij zowel Jumbo België als bij La Place groeit wel.

Ondanks de omzetgroei gaat Jumbo flink minder nieuwe filialen bij de zuiderburen openen. Wilde het bedrijf eerder nog honderd winkels erbij in 2025, nu is het doel "circa vijftig" filialen. Wat La Place betreft is het "strategisch belang heroverwogen" en is de keten "meer op afstand" gezet. De merkwaarde is daardoor gedaald met bijna 15 miljoen euro.