Bol in Glasgow gepresenteerd als blikvanger WK indoor: 'Ze heeft nog wat bewaard'

Een beetje anoniem rondlopen tussen de deelnemers van een atletiektoernooi zit er al even niet meer in voor Femke Bol. Integendeel, zo blijkt in de aanloop naar de WK indoor in Glasgow. Daar geldt ze zelfs als een van de blikvangers van het evenement.

Afgetekend kun je wel stellen: met haar twee weken geleden bij de NK gelopen wereldrecord van 49,24 seconden laat ze op de seizoensranglijst nummer twee - vriendin en trainingsgenoot Lieke Klaver - bijna een volle tel achter zich. En Bol is niet alleen de enige dit jaar die de twee rondjes in minder dan vijftig seconden afraffelde, ze deed het ook nog eens tot drie keer toe.

Het is sowieso een mooie nieuwe ervaring. Maar de 24-jarige wereldkampioene op de 400 meter horden in de openlucht is vooral naar Schotland afgereisd om nu ook haar eerste mondiale titel onder een dak te gaan bijschrijven. De 400 meter vlak is daar haar domein.

Ontspannen staat de Nederlandse atletiekvedette de internationale pers te woord. Bol vertelt dat uiteraard de Olympische Spelen in Parijs haar grote doel voor dit jaar vormen, maar benadrukt dat ze het indoortoernooi in Glasgow allerminst als veredelde training beschouwt.

Het zou haar coach Laurent Meuwly niet verbazen als Bol op de WK opnieuw sneller gaat dan ooit. "Ze is beter dan vorig jaar. Ik denk echt dat ze nog wat bewaard heeft. En het is moeilijk een vergelijking te maken met andere banen, maar Femke heeft nu drie keer in de 49 seconden gelopen op totaal verschillende banen, dus ik denk dat ze ook snel kan gaan in Glasgow."

Zwaarder schema

De Sportvrouw van het Jaar, die bij de WK indoor van twee jaar geleden in Belgrado genoegen moest nemen met zilver, houdt zelf een forse slag om de arm. Zo zal drie keer lopen in twee dagen - op vrijdag de series en halve eindstrijd en op zaterdag de finale - zijn weerslag hebben, vermoedt ze. "Dat is een zwaarder schema."

"Bovendien is het deelnemersveld sterker, waardoor de kans groter is dat je elkaar in de weg loopt. Je hebt niet altijd invloed op het wedstrijdverloop. Er zijn meer scenario's mogelijk. Dat maakt indoor mooi, maar het betekent ook dat niet altijd de beste tijden eruit komen. Voor mij telt vooral de titel."