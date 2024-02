AD mag toch publiceren op basis van opnames Peter R. de Vries

Het AD mag toch een artikel publiceren op basis van de opnames door Peter R. de Vries die de krant in handen heeft gekregen. De rechter verbood het artikel in eerste instantie nog helemaal, maar het gerechtshof vindt in hoger beroep dat het schrappen van een enkele naam voldoende is.

De krant publiceerde begin dit jaar een artikel gebaseerd op opnames die waarschijnlijk door De Vries waren gemaakt. Daarin was te horen hoe talkshowpresentator Khalid Kasem tijdens zijn werk als advocaat door De Vries werd beticht van omkoping van een ambtenaar. Kasem verdween na publicatie van het artikel van de buis.

De krant gaf toe dat de opnames mogelijk illegaal waren verkregen. De bron, die zichzelf De Drie Musketiers noemde, had ze mogelijk niet op rechtmatige wijze verkregen. De hoofdredactie vond echter het maatschappelijk belang van publicatie zwaarder wegen.

Levensgevaarlijk

Toen de krant nog een tweede artikel op basis van het materiaal wilde uitbrengen, stapte De Vries' zoon Royce naar de rechter. Op basis van wat de krant hem had voorgelegd om weerwoord te geven, vreesde hij dat zijn leven in gevaar zou komen bij publicatie.