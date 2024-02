Kansspelautoriteit legt hoogste boete ooit op aan illegale goksite

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft een boete van bijna 20 miljoen euro opgelegd aan gokbedrijf Gammix, de hoogste boete ooit. De op Malta gevestigde onderneming biedt Nederlanders kansspelen aan via websites zonder de juiste vergunning te hebben. "We zien dat illegale aanbieders vaak weinig aandacht hebben voor de speler en zich niet aan hun zorgplicht houden", zegt voorzitter René Jansen van de Ksa over de boete. "Ook bij deze aanbieder zien we dat: zo was er geen duidelijke leeftijdscontrole. Dat is enorm schadelijk." Bij de berekening van de boete heeft de Ksa gekeken hoeveel inkomsten het bedrijf naar schatting uit Nederland had. Daarnaast waren er verzwarende omstandigheden, zoals het ontbreken van die leeftijdscontrole en het aanzetten tot onmatig spelen met mogelijkheden als autoplay, waarbij de speler niet telkens hoeft in te zetten maar automatisch blijft meespelen.

Eerder in de fout Gammix heeft meerdere websites opgezet om te gokken, waar tegen betaling spellen gespeeld kunnen worden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld pokeren, roulette spelen of spelen op digitale fruitmachines. In 2022 had de Ksa Gammix ook al eens gedreigd met een dwangsom van bijna 4,5 miljoen euro. Toen het bedrijf een jaar later nog geen verbetering toonde, is de Ksa begonnen die te innen. Het bedrijf heeft daar bezwaar tegen aangetekend. De Kansspelautoriteit deelde oktober vorig jaar eveneens hoge boetes uit. Toen kregen de Maltese bedrijven Goldwin LTD en MKC Limited boetes van 6,7 miljoen en 900.000 euro voor dezelfde overtreding waar Gammix nu voor is beboet.