Tientallen doden bij uitdelen van hulpgoederen Noord-Gaza

Bij het uitdelen van hulpgoederen in het noorden van de Gazastrook zijn vanochtend vroeg tientallen en mogelijk meer dan honderd mensen om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet opgehelderd.

Palestijnse autoriteiten in Gaza en op de bezette Westelijke Jordaanoever zeggen dat het Israëlische leger de wachtende menigte bij Gaza-Stad onder vuur nam. Ook nieuwszender Al Jazeera meldt dat Israël begon met schieten.

Een verslaggever ter plaatse zegt dat Israëlische tanks na de eerste salvo's oprukten en over lichamen van dode en gewonde mensen walsten. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een bloedbad.

Het Israëlische leger zei in eerste instantie dat het niet op de hoogte was van een bombardement in het gebied. Vervolgens verklaarde het dat een gewelddadige menigte de vrachtwagens met hulp plunderde en dat daarbij tientallen mensen onder de voet werden gelopen.

In die verklaring wordt alleen over gewonden gesproken. In een later bericht op X stelt het Israëlische leger dat er tientallen mensen zijn omgekomen in de drukte.

Het leger plaatste daarbij deze beelden die dat zouden laten zien: