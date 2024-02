OM eist 8 jaar cel en tbs tegen man die stel doodreed in Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die vorig jaar een 79-jarige man en 74-jarige vrouw doodreed op de Maasboulevard in Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen.

Op 2 september 2023 werd het stel uit Capelle aan den IJssel 's avonds laat aangereden terwijl ze overstaken bij groen licht. Volgens de rechter had de 37-jarige Mark G. die dag geblowd en "scheurde hij stomdronken" door de stad. Hij negeerde rode verkeerslichten, reed zo'n 80 tot 100 kilometer binnen de bebouwde kom en had bij de plek des onheils een snelheid van 111 kilometer per uur waar 50 kilometer is toegestaan.

Na het ongeluk werd de bestelbus van Mark G. enkele honderden meters verderop teruggevonden. De bestuurder zelf was ervandoor gegaan. Een dag later meldde G. zich bij de politie en bekende hij. Het OM eist ook een rijontzegging van tien jaar. Volgens de officier heeft G. zijn eigen belang boven dat van andere "onschuldige, kwetsbare verkeersdeelnemers" gesteld.

Nog een vergrijp

Familieleden van het stel uit Capelle aan den IJssel gebruikten hun spreekrecht. "Elke dag is een gevecht", zei de dochter van de vrouw. Een kleindochter vertelt over haar opa's verjaardag, een week voor zijn dood. "We zeiden: 'Je bent nog zo fit, je wordt makkelijk 100'. Maar dat kunnen we nu niet weten, of hij 100 zou worden, Mark. Door jou."

G. zegt zich niks te kunnen herinneren van de aanrijding. "Het was nooit mijn opzet deze mensen uit het leven te rukken", zegt hij. Waarom hij stomdronken in de auto stapte, weet hij ook niet meer. In een eerdere zitting heeft G. zijn excuus aangeboden. De man wordt ook nog verdacht van een ander ongeval op 26 september 2022. Ook daar zou hij zijn doorgereden, niemand raakte daarbij gewond.