Zoektocht naar speeltijd leidt Lamprou naar RKC en Van Leer naar Sparta

Kostas Lamprou en Benjamin van Leer hebben een nieuwe club. Lamprou verruilt Vitesse voor RKC Waalwijk, terwijl Van Leer van Ajax naar Sparta verkast. Beide doelmannen kwamen afgelopen seizoen geen minuut in actie in de eredivisie.

Lamprou tekende voor één seizoen bij RKC, dat dankzij het stopzetten van het huidige seizoen ook komende voetbaljaargang in de eredivisie speelt. De 28-jarige Griek was transfervrij.

In negen seizoenen bij achtereenvolgens Feyenoord, Willem II, Ajax en Vitesse stond Lamprou 118 wedstrijden onder de lat in de eredivisie. Slechts drie van die 118 duels speelde hij in de laatste drie seizoenen, alle drie voor Ajax.

Overbodig bij Ajax

Van Leer, die net als Lamprou in 2017 naar Ajax verkaste, tekende voor twee seizoenen bij Sparta. Ajax had de 28-jarige doelman niet meer nodig na het vastleggen van de ervaren Maarten Stekelenburg. Ook Kjell Scherpen en Dominik Kotarski staan in de Arena op de loonlijst.