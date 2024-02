Hoofdinspecteur federale politie Brussel mogelijk vergiftigd

Een hoofdinspecteur van de Brusselse federale politie zegt dat hij is vergiftigd. Er werd een hoge dosis amfetamine in zijn lichaam aangetroffen nadat hij zich agressief had gedragen in een café. Het Openbaar Ministerie van Brussel is een onderzoek gestart naar poging tot moord.

Eind januari werd de inspecteur opgepakt omdat hij samen met twee collega's overlast had veroorzaakt in een Brussels café. De agent zou een ober hebben geslagen nadat deze hem een "vuile Arabier" had genoemd. Ook zou hij lokale agenten hebben beledigd.

De hoofdinspecteur verzette zich bij zijn arrestatie. Hij viel op de grond, waarna hij bewusteloos raakte. Hij is geboeid naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat zijn blaas was gescheurd, en werd hij onmiddellijk geopereerd.

'Geen herinneringen'

Urine- en bloedonderzoek toonde aan dat er een hoge dosis amfetamine in zijn lichaam zat, schrijven Belgische kranten. De inspecteur zegt dat hij zich niets meer van het voorval kan herinneren. Zijn collega's klagen ook over gaten in hun herinnering. Twee anderen vertoonden ook - mildere - symptomen van een overdosis amfetamine.

De hoofdinspecteur doet onderzoek naar Qatargate, het schandaal waarbij de Golfstaat, en mogelijk ook Marokko, Europarlementariërs zouden hebben omgekocht om de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden. Het is niet duidelijk of er een link is met de mogelijke vergiftiging.