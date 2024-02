Mopperende Verstappen opent GP Bahrein met zesde tijd in eerste training, Ricciardo snelste

Het Formule 1-seizoen is officieel begonnen. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein heeft Daniel Ricciardo (RB) de snelste tijd genoteerd. Max Verstappen eindigde als zesde. De tijden in de eerste oefensessie zijn niet erg representatief. De kwalificatie wordt morgen in de avonduren gereden. Bovendien reed de top vier (Ricciardo, Lando Norris, Oscar Piastri en Yuki Tsunoda) op zachte banden, terwijl Verstappen op medium rubber reed. Wel klaagde Verstappen tijdens de training dat de auto nog niet zo sterk was als hij wilde. "Alles is klote", zei Verstappen over de boordradio. "Dit is nog lang niet wat het moet zijn..."

De race in Bahrein wordt zaterdag verreden. Later op donderdag volgt de tweede vrije training. Op vrijdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie.

Horner Gisteren werd bekend dat Red Bull-teambaas Christian Horner is vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. De afgelopen weken voerde Red Bull een intern onderzoek uit, maar Horner kon zich donderdag weer melden in de paddock. "Ik ben gewoon blij dat het proces voorbij is", zegt Horner. "Ik kan er uiteraard geen commentaar op geven, maar hier ligt de focus nu heel erg op de Grote Prijs van Bahrein, het komende seizoen en het proberen te verdedigen van onze beide titels."

Christian Horner sluit Max Verstappen in de armen - Foto: Red Bull Content Pool