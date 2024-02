Oud-wereldkampioen boksen Poeder is nu buschauffeur: 'Elke route is weer wat nieuws'

De carrière van Poeder in het zwaar- en cruisergewicht duurde van 1994 tot 2004. Hij werd drie keer Nederlands kampioen en één keer wereldkampioen. Poeder maakte in 2014 een laatste rentree in de boksring.

Een tweede roeping is het niet, zegt hij tegen Rijnmond . "Boksen blijft mijn eerste liefde. Maar als ik dit eerder had geweten, was ik er wel eerder mee begonnen."

Bijna een jaar geleden besloot voormalig topbokser Don Diego Poeder zijn carrière in de boksring in te wisselen voor eentje als buschauffeur. Nu is Poeder (51) klaar met zijn opleiding en rijdt hij vol verve de Rotterdamse regio rond met de bus.

Buschauffeurs hebben best wat raakvlakken met boksers, merkt Poeder. "Je moet constant blijven uitkijken en opletten." Op elke route is weer wat nieuws om op te anticiperen. "Ik moet oppassen dat ik niet te ver van de stoep sta, dat ik zie waar geparkeerde auto's staan en of mensen plotseling wegrijden of -fietsen."

Ondanks zijn nieuwe carrière laat Poeder zijn leven als topsporter niet helemaal achter zich. Naast zijn werk op de bus geeft hij training aan collega's om hen fit te houden. "Dan help ik ze aan een andere levensstijl. Het helpt als chauffeur als je wat meer rugspiertjes hebt, omdat je toch veel zit."

Geen routine

Tijdens zijn opleiding als buschauffeur heeft Poeder al heel wat uren gemaakt. De interactie met passagiers vindt hij leuk, weet hij nu. Ook als ze er de pest in hebben als de bus vertraagd is. "Ik heb één keer voor een brug gestaan. Dan ben je wel tien minuten later en dat zie je dan wel aan de passagiers. Maar ik heb gelukkig nog nooit iemand uit de bus moeten zetten."

De scholen in zijn regio zijn deze week weer open, dus Poeder verwacht drukke bussen. Hij is klaar met zijn opleiding, maar is naar eigen zeggen nog geen doorgewinterde buschauffeur. "Het is nog geen routine geworden. Ik moet nog op alles letten. Maar ik hoop dat het geen routine wordt, want dan maak je ongelukken."