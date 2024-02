Juventus-speler Pogba voor vier jaar geschorst na dopinggebruik

Een positieve dopingtest heeft voetballer Paul Pogba een schorsing van vier jaar opgeleverd, zo heeft zijn club Juventus aan persbureau AFP laten weten. De schorsing is conform de straf die de Italiaanse dopingautoriteit had geëist.

De 30-jarige Franse middenvelder werd in september vorig jaar al voorlopig geschorst, nadat hij na het competitieduel met Udinese op 20 augustus was betrapt op het gebruik van testosteron. Een maand later werd ook zijn B-staal positief bevonden.

Geen verklaring

De Fransman kreeg na het afronden van het onderzoek de mogelijkheid verzachtende omstandigheden aan te dragen, zoals onopzettelijk gebruik van een verboden middel. Pogba heeft echter geen uitleg gegeven aan de dopingautoriteit en ook nooit in het openbaar gereageerd op zijn positieve test en de mogelijke schorsing.

Pogba heeft nog een contract tot 2026 bij Juventus, waar hij in 2022 terugkeerde maar mede door blessures nog van weinig waarde heeft kunnen zijn.

De 91-voudig international werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk. Na veel blessures, een afpersingszaak en depressieverschijnselen lijkt de carrière van het Franse troetelkind als een nachtkaars uit te gaan.