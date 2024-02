Poetin waarschuwt voor nucleaire oorlog in jaarlijkse speech

De Russische president Vladimir Poetin dreigt met een nucleaire oorlog als NAVO-landen troepen sturen naar Oekraïne. In zijn jaarlijkse toespraak voor het parlement zei de president dat de aanwezigheid van NAVO-troepen in Oekraïne "tragische consequenties" zal hebben.

Hij lijkt daarmee te reageren op recente uitspraken van de Franse president Macron. Die zei dinsdag na afloop van een top met Europese regeringsleiders dat hij het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet uitsluit. NAVO-bondgenoten benadrukten dezelfde dag nog dat van het sturen van militairen naar Oekraïne geen sprake is.

Poetin herhaalde zijn beschuldiging dat het Westen Rusland wil verzwakken en benadrukte dat westerse leiders niet inzien hoe gevaarlijk het is om zich met interne Russische zaken te bemoeien. Hij zei verder dat Moskou over de wapens beschikt om doelen in het westen te raken.

Het sturen van NAVO-militairen "brengt een conflict met nucleaire wapens dichterbij en daarmee de vernietiging van de westerse maatschappij", aldus Poetin. Verwijzend naar de leiders van de NAVO-lidstaten zei hij: "Deze mensen zijn vergeten wat oorlog betekent."

Versterken grens

Poetin zei verder dat hij meer militairen naar de grens met Finland zal sturen. Finland werd vorig jaar lid van de NAVO en deze week werd ingestemd met de toetreding van Zweden.

Over twee weken zijn in Rusland presidentsverkiezingen die Poetin zeker zal winnen. Uitgesproken oppositieleden zijn opgepakt of naar het buitenland gevlucht. De bekendste oppositieleider, Aleksej Navalny, overleed bijna twee weken geleden in een strafkolonie.

Poetin deed in zijn speech ook een voorstel voor het verhogen van kindertoeslagen en andere ondersteuningsmaatregelen voor grote gezinnen. De bevolking van Rusland krimpt al jaren en dat vormt een bedreiging voor de Russische economie.