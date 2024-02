MH17 kostte Nederland tot nu toe ruim 166 miljoen euro, meeste geld naar onderzoek

Het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 heeft de Nederlandse overheid al 166 miljoen euro gekost. Dat heeft de Algemene Rekenkamer becijferd op verzoek van het kabinet. Een groot deel van het geld ging naar het onderzoek naar de toedracht van de ramp, ruim 53 miljoen euro.

Op 17 juli 2014 kwamen bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven, onder hen waren 196 Nederlanders. Het idee is dat het rapport over de kosten Nederland kan helpen in de zaak over de aansprakelijkheid van Rusland. Die is voorgelegd aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, ICAO.

Schadevergoeding en psychologische zorg

De Rekenkamer benadrukt dat het om een tussenstand gaat, voor de periode tot het einde van 2022. Elk jaar komt er een update van het bedrag.

Zo zal voor 2023 zeker 16,5 miljoen euro worden toegevoegd. Dat bedrag heeft de staat in augustus vorig jaar aan schadevergoedingen voorgeschoten aan de nabestaanden van de slachtoffers. Deze schadevergoeding is voorgeschoten omdat uiterst onzeker is dat de door de Nederlandse rechter veroordeelde daders dit bedrag ooit echt zullen betalen. De verwachting is dat er ook kosten bijkomen voor psychologische zorg voor nabestaanden.

Demissionair premier Rutte noemt het rapport op X "een stap op weg naar rechtvaardigheid". Hij zegt ook dat het leed van slachtoffers en nabestaanden "natuurlijk op geen enkele manier verzacht kan worden".