Hassan staat in Tokio voor derde marathon: 'Maakt niet uit of ik win, kom hier om te leren'

Het voelt anders dan drie jaar geleden. De stress die Sifan Hassan in 2021 had voor de Olympische Spelen in Tokio is deze dagen ver te zoeken.

"Toen was de druk heel groot, nu voelt het totaal anders. Ik wil dit keer meer genieten van de stad Tokio", zegt de 31-jarige atlete, die zondag in de Japanse hoofdstad haar derde marathon in haar leven loopt. "Ik heb geen bepaalde tijd in gedachten."

Voor Hassan is het bijzonder om terug te keren in de stad waar ze in 2021 de buitenwereld verbaasde met twee gouden en een bronzen olympische medaille. Haar triomfen op de 5.000 en 10.000 meter maakten diepe indruk in de atletiekwereld én daarbuiten. Het brons op de 1.500 meter sprak helemaal tot de verbeelding, na een forse val in de halve finales eindigde ze toch nog op het podium.

Pas laat duidelijkheid Parijs 2024

Hassan was in 2021 de koningin van het olympisch atletiektoernooi en wil de wereld over vijf maanden in Parijs opnieuw verbazen. Duidelijkheid over haar plannen bij de Spelen in de Franse hoofdstad wil ze nog niet geven. "Ik weet niet hoe ik er over twee maanden voorsta, hoe het dan in mijn hoofd zit", blikt ze vooruit.