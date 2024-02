Schrikkeldag: trouwen, eindelijk een verjaardag en ingrijpen in het Planetarium

Schrikkeldag betekent elke vier jaar een extra klusje voor Adrie Warmenhoven. Als directeur van het Eisinga Planetarium in Franeker is het aan hem om ervoor te zorgen dat de datum van het astronomisch apparaat gelijk blijft lopen. Het is een werkje waar hij altijd naar uitkijkt. "Je grijpt in op het raderwerk van Eisinga zelf. Dichter bij hem, bij datgene wat hij 240 jaar geleden heeft gemaakt, kun je niet komen. Echt heel speciaal." Hij trekt naar de zolder van het gebouw om het datumwiel los te koppelen en een dagje terug te zetten. Eisinga zelf stelde er een handleiding voor op, al negeert Warmenhoven tegenwoordig diens tip voor "een kort Endtje Kaars op een blaker voorzigtig om geen brand te veroorzaken". Door het rad een tandje terug te plaatsen wordt 1 maart weer 28 februari, zodat het apparaat morgen weer gelijk loopt. "Kunnen we mooi uitleggen aan de bezoekers vandaag."

Vanmorgen was de eerste keer dat Warmenhoven het mocht doen sinds het planetarium vorig jaar werelderfgoed werd, maar anders voelde het niet. "Nee hoor, we gaan er net zo goed mee om als voordat we die status hadden." Het systeem een dagje stilzetten, zoals bezoekers soms voorstellen, is geen optie, legt de directeur uit: "Dan staat alles stil en draaien ook de planeten in het planetarium niet meer. Terwijl die geen weet hebben van onze kalender."

Waarom een schrikkeldag? Schrikkeldagen zijn nodig omdat de aarde er net iets langer dan een jaar over doet om rond de zon te draaien, namelijk 5 uur, 48 minuten en 45,1814 seconden langer. Julius Caesar wist al dat dat problemen zou opleveren, omdat de zomer dan uiteindelijk in november zou vallen. Hij introduceerde daarom elke vier jaar een schrikkeldag, wat later nog verfijnd werd met uitzonderingen voor eeuwjaren die niet door vier gedeeld kunnen worden (daarom was 2000 wel een schrikkeljaar maar 1900 niet). De naam van de dag komt van het oud-Nederlandse werkwoord schrikkelen, dat overslaan betekent.

Weinig andere Nederlanders zullen zo'n specifieke extra taak hebben vandaag. Wel is het natuurlijk extra feest voor de ruim 11.000 Nederlanders die nu hun verjaardag op de juiste datum kunnen vieren. Isabel van 12 vindt het een bijzondere dag om jarig te zijn. "Het is net wat meer versierd, je krijgt net wat meer cadeautjes. Ik voel me wel een stuk meer jarig." Al zijn er ook nadelen, als klasgenootjes ontdekken dat het nog maar haar derde officiële verjaardag is. "Er zijn altijd wel kinderen die zeggen 'je wordt pas drie, je moet naar de kleuterklas'. Dan denk ik: waarom nou, het is zo'n bijzondere datum." Iets minder geboortes Wereldwijd moeten er statistisch zo'n 5 miljoen leaplings zijn, schrikkelaren vrij vertaald. In de praktijk zijn dat er misschien iets minder. Zo ziet het CBS dat er op schrikkeldagen net iets minder kinderen worden geboren. 362 baby's bijvoorbeeld vier jaar geleden tegen 391 op een gemiddelde zaterdag in februari dat jaar. Ook op andere schrikkeldagen deze eeuw bleef het geboortecijfer net iets achter. Dat wijst erop dat ouders die een geboorte kunnen plannen, zoals bij een keizersnee, de datum van 29 februari mijden.

Laura en Harrie trouwen vandaag, Nicole is jarig - Foto: Omroep Brabant

In het huwelijk Er zijn ook mensen die juist bewust kiezen voor deze datum, om te trouwen bijvoorbeeld. 2200 echtparen vieren vandaag een huwelijksjubileum, onder wie negen stellen met een diamanten huwelijk (60 jaar, of 15 in schrikkeljaren). Laura en Harrie uit Boxtel hebben dit jaar ook gekozen voor een trouwerij op deze bijzondere datum. "Nu kan ik maar eens per vier jaar mijn trouwdatum vergeten", grapt Harrie tegen Omroep Brabant.