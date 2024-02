Kogelstootster Schilder schurkt meer en meer tegen wereldtop aan: 'Beetje eng'

Tussen al het oranje op en rondom Papendal valt kogelstootster Jessica Schilder in haar donkere sportoutfit en lichtblauwe schoenen op. Een paar jaar geleden verruilde ze haar geboorteplaats Volendam voor het topsportcentrum in Arnhem: "Hier kan je heel technisch trainen."

Schilder komt vrijdag in actie bij de wereldkampioenschappen indoor in Glasgow. Daar jaagt ze na het brons in 2022 weer op een medaille, want de Europees kampioene outdoor (ook 2022) is in topvorm, mede dankzij een nieuwe werptechniek.

Vorig weekend stootte ze bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn twee keer een nationaal record. Eerst wierp ze de kogel 19,73 meter ver: dat was 16 centimeter verder dan het oude record van Jorinde van Klinken.

Twintigmeterworp

Maar Schilder had nog wat werppogingen over. "Bij mijn laatste worp was ik veel meer ontspannen, want ik had het nationale record al. Daardoor klopte mijn ritme en snelheid beter." Dat bleek: ze stootte over de magische grens van twintig meter naar 20,31.

Dicht bij het wereldrecord van Natalja Lisovskaja komt ze nog niet. De Russin gooide in 1987 nog wat verder: 22,63 meter. Maar met haar twintigmeterworp schaart Schilder zich wel bij de huidige wereldtop, al is ze daar niet mee bezig. Ze giechelt: "Dat vind ik een beetje eng. Laat mij maar gewoon lekker mijn ding doen."