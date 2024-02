Belgische politie pakt toeschouwer op die drinkbeker naar Vos gooide

De toeschouwer die latere winnares Marianne Vos afgelopen zaterdag tijdens de wielerkoers Omloop Het Nieuwsblad belaagde met een gevulde drinkbeker, is geïdentificeerd en opgepakt. Dat meldt de lokale politie in Geraardsbergen.

Vos rekende in de openingskoers van het wielervoorjaar in de sprint af met de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky. Bij de doortocht op de Muur van Geraardsbergen eerder in de wedstrijd had de Nederlandse de inhoud van een beker drank naar zich toe gegooid gekregen.

Bekijk het moment hieronder: