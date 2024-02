Timber na zeven maanden weer terug op trainingsveld Arsenal

Jurriën Timber is op de weg terug bij Arsenal. De 22-jarige verdediger liep in augustus bij zijn competitiedebuut een zware knieblessure op, maar hij staat nu weer op het veld in Londen.

Timber liet in januari op zijn sociale media al zien dat hij weer voorzichtig wat individueel aan het trainen was op het veld, nu laat zijn club weten dat de verdediger ook weer is aangesloten bij de groepstraining.

"Welkom terug Jurriën", valt er te lezen op het X-account van de Engelse topclub.