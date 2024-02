Schiphol experimenteert met digitale paspoortcontrole om rijen te verkorten

Schiphol test een digitaal reisdocument waarmee de marechaussee paspoorten kan controleren. De hoop is dat de lange rijen voor intercontinentale reizen zo kunnen worden verkort.

Nederland voert de proef met de zogenoemde Digital Travel Credential (DTC) uit samen met Canada, op verzoek van de Europese Commissie. Alleen reizigers die met KLM vanuit Canada naar Nederland vliegen kunnen meedoen met de proef.

Reizigers ontvangen per e-mail een uitnodiging op het e-mailadres waarmee hun KLM-vlucht is geboekt. In een speciaal ontwikkelde app kunnen ze een gezichtsfoto uploaden, paspoortinformatie invullen en vragen beantwoorden. De grenscontroleautoriteit kan zo al voor aankomst een controle doen.

Op het vliegveld houden de reizigers hun paspoort tegen een grenspoort aan. Als de eerder uitgevoerde controles goed zijn verlopen, en er een match tussen de DTC en het aangeboden paspoort is, kunnen de reizigers doorlopen. Een paspoort is dus nog steeds nodig bij het reizen.

Verblijf en terugvlucht

Het experiment is al een paar weken bezig. "We hebben soms problemen met het systeem gehad, maar daar leren we van", zegt Elwin Van der Molen van de marechaussee in het NOS Radio 1 Journaal. Als de voorafgaande controle niet goed is doorlopen, moet de reiziger zich alsnog melden bij de marechaussee.

De reizigers moeten van te voren bijvoorbeeld vragen beantwoorden over het doel van hun bezoek, of ze voldoende middelen hebben om in Nederland verblijven en of ze een verblijf en terugvlucht hebben. "Als reizigers een verhaal hebben dat niet helemaal klopt, of als ze bijvoorbeeld geen hotel hebben, moeten ze zich alsnog melden bij de balie", zegt Van der Molen.

Het experiment duurt tot eind maart en het zal naar verwachting nog jaren duren voordat het DTC kan worden ingevoerd. "Ik hoop dat alles lukt, want dit is wel de toekomst waar we naar toe moeten. De rijen gaan echt veel sneller."