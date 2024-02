Hamer: raad van toezicht WNL moet rapport Van Rijn nog maar eens goed lezen

"De raad van toezicht ontkent en zegt: 'nou, er stond niet zoveel over de directie in dat rapport'. Misschien moeten ze dat nog maar een keer goed gaan lezen", zegt Hamer.

In het NOS Radio 1 Journaal reageert Hamer op de misstanden. "Alle dingen die naar buiten komen stonden ook in dat rapport van Van Rijn, al die voorbeelden en aantallen staan er in. Ik was nogal verbaasd door de reactie van de raad van toezicht", begint ze.

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer is verbaasd over de reactie van de raad van toezicht van omroep WNL op meldingen van een angstcultuur onder hoofdredacteur Bert Huisjes .

Huisjes stond onder werknemers bekend als 'Bertlusconi' en 'Angry Bert'. De raad van toezicht van de omroep zei gisteravond achter Huisjes te staan en zich "gelukkig te prijzen" met de hoofdredacteur.

Hamer: "Het klonk als een militair die voor de troepen staat en zegt dat alles goed gaat, terwijl de bommen achter je afgaan. Het begint met het serieus nemen van de meldingen, dat is gisteravond niet gebeurd."

'Wel serieus gereageerd'

In een reactie op de kritiek van Hamer zegt Fons van Westerloo van de raad van toezicht dat zij "wel serieus hebben gereageerd". "We hebben meteen na het rapport van Van Rijn een tevredenheidsonderzoek gedaan. We hebben voorgesteld de hoofdredactie uit te breiden en we hebben een onderzoek ingesteld naar de werksfeer bij Goedemorgen Nederland. Wat hadden we nog meer moeten doen?", aldus Van Westerloo.

Tegen persbureau ANP zegt hij dat het AD vooral "verhalen heeft opgeschreven van mensen die teleurgesteld zijn weggegaan bij de omroep. Grote namen als Sven Kockelmann en Rick Nieman werken al jaren voor de omroep en zij hebben nergens last van gehad."