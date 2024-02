Forse kritiek op uitspraken raad van toezicht WNL, NPO in gesprek

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer is verbaasd over de reactie van de raad van toezicht van omroep WNL op meldingen van een angstcultuur onder hoofdredacteur Bert Huisjes. Behalve Hamer heeft ook de NPO kritiek, die wil een gesprek met de raad van toezicht.

In het NOS Radio 1 Journaal reageert Hamer op een artikel in het AD en de bagatelliserende opmerkingen daarover vanuit de raad van toezicht van WNL. "Alle dingen die naar buiten komen stonden ook in dat rapport van Van Rijn, al die voorbeelden en aantallen staan er in. Ik was nogal verbaasd door de reactie van de raad van toezicht", begint ze.

"De raad van toezicht ontkent en zegt: 'nou, er stond niet zoveel over de directie in dat rapport'. Misschien moeten ze dat nog maar een keer goed gaan lezen", zegt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

'Angry Bert'

Gisteren bracht het AD naar buiten dat er al jaren een angstcultuur heerst bij omroep WNL, die met name wordt veroorzaakt door omroepbaas Huisjes. De krant sprak met 25 betrokkenen, onder wie bekende namen als Eva Jinek, Roos Moggré en Merel Westrik.

Er komt uit naar voren dat de bestuurder en hoofdredacteur zich sinds 2011 stelselmatig schuldig maakt aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie.