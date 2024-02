Groningen krijgt twee aparte monumenten voor VOC en WIC slavernijverleden

In Groningen komen twee slavernijmonumenten in plaats van een. De gemeente is al een paar jaar bezig met het realiseren van een monument dat zowel het trans-Atlantische als het Aziatische slavernijverleden herdenkt, maar vindt daar weinig draagvlak voor. Nazaten van tot slaaf gemaakten geven de voorkeur aan twee aparte monumenten.

"Rationeel kun je wel zeggen dat er één slavernijverleden is," zegt wethouder Manouska Molema tegen RTV Noord, "maar betrokken groepen voelen dat anders." Verschillende groepen herdenken de slavernij op verschillende manieren en vieren het afschaffen ervan ook op verschillende manieren, aldus Molema. "Dat gaat niet met één monument."

Heftige reacties

In 2022 werd in een advies al gepleit voor één slavernijmonument, maar dat kreeg weinig steun bij bewoners. De gemeente vroeg Peggy Wijntuin, initiatiefnemer van het Rotterdamse slavernijmonument, onderzoek te doen naar het gebrek aan draagvlak. Zij gaf op basis daarvan afgelopen zomer het advies toch één monument te maken.

Maar de presentatie van dit advies tijdens een openbare raadsvergadering leidde bij een deel van de nazaten tot heftige reacties. Daarom ziet de gemeente toch er nu toch van af. Groningen krijgt dus twee aparte monumenten voor de trans-Atlantische (West Indische Compagnie) en de Aziatische (Verenigde Oost-Indische Compagnie) slavenhandel.

De gemeente gaat met beide groepen nazaten praten over de invulling van de monumenten. Ze moeten wel op een manier met elkaar in verbinding staan, vindt Molema. "In feite zijn ze onderdeel van hetzelfde verhaal."

Zonder vergunning

In navolging van andere steden wordt er in Groningen al jaren gesproken over het oprichten van een slavernijmonument. De bedoeling was om dit 1 juli 2023 te onthullen, toen de slavernij 160 jaar geleden was afgeschaft in Nederland. Dat werd uitgesteld naar 2024. De kans dat het er dit jaar nog komt, lijkt nu klein.

In Vlissingen werd deze maand nog besloten geen slavernijmonument meer op de boulevard te plaatsen. Er waren twijfels over het draagvlak onder inwoners.

Initiatiefnemers zetten vorig jaar juni een monument neer op de boulevard zonder dat ze daar een vergunning voor hadden. Het werd beklad en daarom haalde de burgemeester het weg. En dat blijft het: 17 van de 25 gemeenteraadsleden stemden tegen het voorstel van een groep burgers om het monument terug te plaatsen.