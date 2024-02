Lang wachten en lage uitkering: waarom arbeidsongeschikten in de problemen komen

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt. De wachtrijen voor keuringen zijn lang, de regels ingewikkeld en heel wat zieken leven onder het bestaansminimum.

Zo kan het niet verder, vinden alle betrokkenen. Daarom gaf het kabinet een commissie opdracht te onderzoeken hoe het anders moet. Vanmiddag presenteren zij mogelijke oplossingen.

Vorig jaar kwam die Onafhankelijke commissie arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) met een tussenrapport, waarin een hele rits problemen stond opgesomd. Wat zijn de belangrijkste problemen waarvoor de commissie oplossingen zoekt?

Lang wachten op een keuring

De wachttijden voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zijn lang. Van een WIA-uitkering kan je onder voorwaarden gebruik maken als je langer dan twee jaar ziek bent. Het UWV moet binnen acht weken beslissen over een aanvraag voor zo'n uitkering, maar in de praktijk kan dat oplopen tot negen maanden. Langdurig zieken zitten daardoor lang in financiële onzekerheid.

Zo meldde Karen van Wijngaarden zich in oktober 2020 ziek vanwege een hartaandoening, maar heeft zij nog steeds geen uitsluitsel gekregen. Bijna twee jaar later kreeg ze een eerste keuring. "Daarna ben ik meerdere keren in bezwaar gegaan tegen diverse beslissingen", vertelt ze. "Nu ben ik pas in september dit jaar daarvoor weer aan de beurt. Dat is bijna vier jaar na mijn eerste ziekmelding."

Van Wijngaarden krijgt daarnaast te maken met een regel die veel mensen in de WIA rauw op hun dak valt: op een gegeven moment wordt je uitkering niet meer gebaseerd op het laatstverdiende loon, maar op het het minimumloon. Dat betekent voor veel mensen dat de uitkering vanaf dan een stuk lager is.

Voor Van Wijngaarden is dat moment nu aangebroken. "Vanaf deze maand krijg ik nog maar 250 euro per maand, terwijl mijn bezwaar tegen mijn mate van arbeidsongeschiktheid door de lange wachtrij nog loopt. Dat is een probleem van het UWV, maar alle financiële gevolgen zijn nu voor mij."

Hoge inkomens zijn 'arbeidsongeschikter'

Mensen met lage inkomens krijgen vergeleken met hoge inkomens twee keer zo vaak geen uitkering. Dat komt door de manier waarop wordt berekend hoe arbeidsongeschikt je bent. Niet alleen wordt gekeken naar het aantal uren dat je nog kunt werken, maar ook naar het inkomen dat je verliest. Lage inkomens komen daardoor eerder onder de grens van 35 procent arbeidsongeschiktheid uit. En onder de 35 procent krijg je geen WIA-Uitkering.