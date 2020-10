Boswachters krijgen tientallen telefoontjes over 'zieke' herten

Boswachters van Staatsbosbeheer krijgen de laatste tijd tientallen telefoontjes van wandelaars die denken een ziek hert te zien. Volgens de boswachters is er niks met de dieren aan de hand en gaat het om mannetjesherten die helemaal uitgeput zijn van de bronstperiode.

De herten moeten een paar dagen uitrusten en zijn dan weer helemaal opgeknapt. Boswachter Marijke Lieman, die op Schouwen-Duiveland werkt, roep wandelaars dan ook op om de dieren met rust te laten. Op het Zeeuwse eiland leven zo'n duizend herten.

Lieman snapt wel dat mensen schrikken als ze de versufte dieren tegenkomen. "Sommigen liggen langs het wandelpad of de weg en zien er ziek en uitgeput uit", zegt ze tegen Omroep Zeeland. En dat is volgens haar logisch. "De mannetjes zijn al weken aan het rennen, vliegen, graven kuilen en houden gevechten. Ze zijn dan 24 uur per dag actief en eten nauwelijks."

Volgens de boswachter is de situatie dit jaar niet anders dan andere jaren. Dat er nu zoveel telefoontjes binnenkomen, kan te maken met het feit dat de bronstperiode in de herfstvakantie valt. Door de coronacrisis worden verschillende natuurgebieden ook nog eens vaker bezocht.