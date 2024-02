Biden (81) volgens artsen 'gezonde, actieve, robuuste' man, 'fit for duty'

De Amerikaanse president Joe Biden is bij zijn jaarlijkse gezondheidscheck "fit for duty" verklaard door zijn artsen. Ondanks kleine kwaaltjes kan de 81-jarige Biden al zijn taken uitvoeren.

"De president voelt zich goed en uit het fysieke onderzoek van dit jaar kwamen geen nieuwe problemen naar voren", staat in de verklaring van zijn arts die het Witte Huis heeft vrijgegeven. Wel stelt de arts dat de president tijdens het slapen een apparaat gebruikt om zijn luchtwegen vrij te houden.

Een cognitieve test was geen onderdeel van het onderzoek, hoewel juist op dat gebied de kritiek aanzwelt op Biden. Hij maakt regelmatig vergissingen en haalt namen door elkaar. De artsen vonden een test niet nodig, omdat de president door zijn werkzaamheden elke dag al "een cognitieve test ondergaat".

Biden, de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis, is in een campagnestrijd verwikkeld met Donald Trump voor de presidentsverkiezingen van dit najaar. Op 5 november gaat Amerika naar de stembus. Als president Biden opgaat voor een tweede termijn, dan zou de Democraat aan het einde daarvan 86 jaar zijn.

Twee tachtigers als kandidaten

Ook de conditie van de 77-jarige Donald Trump staat zo nu en dan ter discussie. In januari verwarde Trump zijn Republikeinse tegenkandidaat Nikki Haley met de Democratische politica Nancy Pelosi. Haley greep dat moment in haar campagne aan om de gezondheid van Trump onder de aandacht te brengen.

"Ik maak me zorgen, en dat bedoel ik niet denigrerend, omdat je bij de druk van het presidentschap geen twijfels moet hebben over de mentale fitheid van iemand", zei ze.

Haley, die weinig kans maakt op de overwinning bij de Republikeinen, vroeg zich hardop af of Amerika "echt twee tachtigers als presidentskandidaten wil".

Hoge leeftijd

Trump haalt op zijn beurt regelmatig uit naar de mentale capaciteiten van Biden en laat geen kans onbenut om op de leeftijd van zijn rivaal te wijzen. De leeftijd en mentale fitheid van vooraanstaande Amerikaanse politici is al langer onderwerp van gesprek. Zo is de gemiddelde leeftijd in de Senaat 64 jaar.

Gisteravond maakte de Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, bekend dit najaar af te treden. De 82-jarige McConnell zit al sinds 1985 in de Senaat en is de langstzittende partijleider in de geschiedenis. Vorig jaar baarde hij opzien door twee keer te verstijven tijdens persconferenties, eerder dat jaar liep hij een hersenschudding op.