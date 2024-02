Air France-KLM draait beste jaar in tijden, maar oorlog Gaza drukt op resultaat

Air France-KLM heeft de hoogste winst van de afgelopen jaren behaald. In 2023 bleef er onderaan de streep 934 miljoen over, tegenover 728 miljoen een jaar eerder.

De vliegtuigen van de maatschappij zitten weer bijna net zo vol als voor de coronapandemie en de prijzen van de tickets zijn hoger. Bij elkaar stegen de inkomsten met 14 procent. Daartegenover is Air France-KLM meer kwijt aan de salarissen van personeel.

Tijdens de coronacrisis zat het concern in grote problemen en moest het bij de Franse en Nederlandse staat aankloppen voor hulp. In die jaren liep het verlies op tot meer dan 10 miljard euro.

Dit jaar verwacht Air France-KLM het niveau van 2019 weer te bereiken.

Oorlog in Gaza

De laatste maanden van het jaar waren aanzienlijk minder voor de luchtvaartmaatschappij. Onder meer de oorlog in Gaza drukt op de resultaten. Air France-KLM zegt dat de situatie in Gaza en in Niger, Mali en Burkina Faso het bedrijf 65 miljoen euro kost.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het resultaat bij het Franse deel van het bedrijf hoger dan bij het Nederlandse.