Groninger Bacuna wil na Liverpool ook Feyenoord uitschakelen: ‘Ik weet wat bekeren is’

Eerstedivisionist FC Groningen kijkt reikhalzend uit naar de halve finale van het KNVB-bekertoernooi, vanavond om 20.00 uur tegen Feyenoord in De Kuip. Trainer Dick Lukkien zegt het zelfs te proeven, die "enorme zin om deze wedstrijd te gaan spelen". "Een club als Groningen haalt niet heel vaak de halve finale, en daar staan wij nu wel", zegt Lukkien. Het is voor de Groningers negen jaar geleden, toen werd de finale ook bereikt en zelfs gewonnen. Om weer een stapje dichter bij zo'n enorm succes te komen, is een flinke stunt nodig, beseft iedereen in het Groningse kamp. Ook Leandro Bacuna. Geboren in de stad van zijn club en na tien jaar voetballen in Engeland en Wales teruggekeerd als de meest ervaren speler van FC Groningen. "Op papier wel", zegt hij zelf.

Speler Leandro Bacuna en trainer Dick Lukkien van FC Groningen blikken vooruit op de halve finale van het KNVB-bekertoernooi tegen Feyenoord.

De 32-jarige Bacuna is ook een man met ervaring in bekerstunts. In 2015 bereikte hij met Aston Villa finale van de FA Cup, door in de halve finale te winnen van Liverpool. "Ik weet wat het is om te bekeren", zegt hij bij die herinnering. "Liverpool was toen ook een heel grote club, zeker groter dan Aston Villa. Dus waarom kan Groningen niet van Feyenoord winnen?" Sturende speler Zijn trainer Lukkien wijst naar Bacuna als een 'sturende speler' in aanloop naar misschien wel de grootste wedstrijd van het seizoen voor de Groningers. Een van de mannen die de leiding moet nemen en jonge teamgenoten moet helpen. "Ik weet hoe het werkt, dus het is de bedoeling dat ik die lessen meegeef", zegt Bacuna. "Vooral zorgen dat iedereen in het hoofd heel rustig is. Jongens moeten niet te gestrest zijn. Ze hebben bij Helmond Sport of TOP Oss uit gespeeld, en dan kom je opeens in de Kuip. Dat is wel een heel andere atmosfeer."

Maar de 48-voudig international van Curaçao benadrukt: "Het is een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben. En het blijft een wedstrijd, man tegen man, je moet gewoon zorgen dat je beter speelt dan je tegenstander." Lukkien wapent zich met tips van Pastoor Trainer Lukkien ziet kansen voor de huidige nummer zes van de eerste divisie tegen de regerend landskampioen en huidige nummer twee van de eredivisie. Hij heeft in de afgelopen weken wedstrijden gezien waarin Feyenoord het moeilijk had. Tegen Almere City bijvoorbeeld. afgelopen zondag, toen Feyenoord in de laatste twintig minuten het verschil maakte (0-2). Lukkien belde na die wedstrijd met Almere-coach Alex Pastoor. "Ik was benieuwd naar zijn plan en hoe hij dingen heeft ervaren", vertelt Lukkien over het gesprek met Pastoor. "Ik heb ook gekeken naar hoe Go Ahead Eagles en RKC het deden. Al die ploegen hebben het op hun eigen manier gedaan en waren er dichtbij. Wij gaan proberen daar een goede mix van te maken."

