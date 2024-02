Wekdienst 29/2: Advies over funderingen huizen • Joost Klein presenteert Songfestivallied

Eerst het weer: vanochtend kan in Limburg nog even de zon schijnen, maar verder is het bewolkt en valt er hier en daar steeds meer regen. Het wordt zo'n 8 tot 12 graden.

Goedemorgen! De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur komt met een advies over problemen met funderingen van huizen. En Joost Klein presenteert zijn liedje Europapa waarmee hij namens Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur komt met een advies over problemen met funderingen van huizen. Honderdduizenden huizen in Nederland kunnen ermee te maken krijgen.

Het hof in Amsterdam doet uitspraak in het hoger beroep over een verboden publicatie van het AD over geluidsopnames van advocaat Khalid Kasem. De opnames werden gemaakt door Peter R. de Vries.

De Russische president Vladimir Poetin houdt, twee weken na de dood van oppositieleider Aleksej Navalny, zijn jaarlijkse toespraak voor het Russische lager- en hogerhuis.

Feyenoord en FC Groningen spelen in de Rotterdamse Kuip de tweede halve finale van de KNVB-beker.

En Joost Klein presenteert zijn liedje Europapa waarmee hij namens Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Malmo, Zweden.

Wat heb je gemist?

Er zijn maatregelen nodig om grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen tegen te gaan. Dat concludeert Mariëtte Hamer, de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, in een advies aan de Tweede Kamer. Slachtoffers kunnen vrouwelijke gevangenen zijn, maar ook medewerkers.

Door de machtsverhouding tussen medewerkers en gedetineerden en de interne hiërarchie is er op deze plekken een groter risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelt ze vast. Er is volgens haar een cultuurverandering nodig, waardoor mensen zich sneller uitspreken als er zaken misgaan.

Ander nieuws uit de nacht

Parlement Ghana akkoord met wet die lhbti's celstraf oplevert: Ghanezen die zichzelf identificeren als lhbti'er kunnen drie jaar cel krijgen. De wet wordt van kracht als de president zijn handtekening eronder zet.

Hooggerechtshof buigt zich over immuniteitsclaim Trump: de oud-president stelt dat hij niet vervolgd kan worden voor zaken die hij als president heeft gedaan. Hij wordt onder meer beticht van pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren.

Realiteitszin bij Oranje na mislopen Spelen: 'Doet zeer, maar Duitsland was beter': gister spatte de olympische droom van de Oranjevrouwen uiteen. In Heerenveen verloor Oranje met 2-0 van Duitsland in de troostfinale van de Nations League.

En dan nog even dit:

Op een deel van de Rijn in Duitsland varen vanaf nu schepen die worden bestuurd door een kapitein op de wal. In de haven van Duisburg is een controlekamer voor zulke 'kantoorschippers' geopend. Op termijn is door de nieuwe techniek minder bemanning nodig; ook zou de scheepvaart er veiliger door worden.