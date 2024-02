Olympisch kampioene Braspennincx stopt met baanwielrennen: 'Plezier is weg'

Het trainen van toernooi naar toernooi of het toewerken naar een Europees kampioenschap of Olympische Spelen, Braspennincx voelt dat het op is. "Het doet me niet meer zoveel. Ik haalde te weinig plezier uit het proces", vertelt ze aan de NOS.

De baanwielrenster ontbrak in januari al bij de EK in Apeldoorn. Bondscoach Mehdi Kordi gaf toen aan dat ze niet fit genoeg zou zijn.

Absoluut hoogtepunt

Braspennincx beleefde tijdens de Spelen van Tokio haar absolute hoogtepunt door verrassend de gouden medaille op de keirin te winnen.

Het is een moment dat ze nog altijd koestert. "Ik wilde het onderste uit de kan halen en op die dag kwam alles samen. Daar ben ik heel trots op", zegt de Brabantse met zichtbaar veel emotie.