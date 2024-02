Comedian Richard Lewis (Curb Your Enthusiasm) overleden

De Amerikaanse comedian Richard Lewis (76) is overleden. Hij was standup-comedian maar werd vooral bekend door zijn rol in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin hij jarenlang speelde met Larry David.

Lewis begon in de jaren 70 en speelde in clubs in New York en verscheen later in latenightshows op televisie, zoals die van David Letterman. Eind jaren 80 maakte hij zijn filmdebuut in The Wrong Guys. Verder speelde hij onder meer een hoofdrol in de sitcoms Anything but Love en Daddy Dearest.

Het bekendst werd hij echter door zijn rol in Curb Your Enthusiasm. Vanaf 2000 speelde hij daarin een semi-fictieve versie van zichzelf. Hij had de rol een van de beste vrienden van hoofdrolspeler Larry David, die hij in het echt al sinds zijn kindertijd kende.

Zwartgalligheid

Lewis zat kort geleden nog in het twaalfde seizoen van de serie, uitgezonden door HBO. Hij was toen al ziek, Lewis leed aan de ziekte van Parkinson. In april vorig jaar kondigde hij aan dat hij zou stoppen met standup-comedy.

De comedian stond bekend om zijn zwarte humor en had de bijnaam 'The Prince of Pain'. Vrijwel altijd gekleed in het zwart maakte hij zijn eigen angsten en zwartgalligheid graag belachelijk. Lewis overleed thuis in Los Angeles.