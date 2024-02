Varen zonder kapitein, maar met 'kantoorschippers'

Op een stuk van de Rijn in Duitsland varen vanaf nu schepen die worden bestuurd door een kapitein op de wal. In de haven van Duisburg is een controlekamer voor zulke 'kantoorschippers' geopend. Op termijn is door de nieuwe techniek minder bemanning nodig; ook zou de scheepvaart er veiliger door worden.

De controlekamer is de eerste in zijn soort in Duitsland. Een van de betrokken bedrijven werkt in België al langer met schepen die op afstand worden bestuurd. Daar is soms al geen bemanning meer nodig.

Vanuit de controlekamer worden nu drie schepen aangestuurd op de Rijn tussen Rotterdam en Bonn. De walschipper heeft daarvoor een reeks schermen en een besturingsapparaat tot zijn beschikking. De schepen zijn op hun beurt uitgerust met camera's en sensoren.

Zo ziet dat eruit: