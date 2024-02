Hooggerechtshof buigt zich over immuniteitsclaim Trump

Het Hooggerechtshof beoordeelt ook nog of Trump in Colorado bij de voorverkiezingen geweerd kan worden van het stembiljet. Een hof van beroep in die staat oordeelde eind vorig jaar dat Trump zich daar niet verkiesbaar mag stellen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan rebellie, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021.

Trump, tegen wie meerdere rechtszaken lopen, ligt op koers om de Republikeinse kandidaat te worden voor de presidentsverkiezingen in november. Nikki Haley is de enige overgebleven tegenkandidaat. Ze heeft te kennen gegeven de strijd voorlopig niet op te geven, naar verluidt ook in de hoop dat rechtszaken tegen Trump hem uiteindelijk de das omdoen.

Trump zelf reageerde opgetogen op het besluit van het Hooggerechtshof om de zaak in behandeling te nemen. Volgens hem kan het niet zo zijn dat een president tijdens zijn ambtsperiode moet vrezen voor vervolging voor beslissingen die hij in functie neemt. Ze zouden daardoor politiek verlamd raken en slachtoffer kunnen worden van afpersing.

Eind april zal de behandeling van de zaak beginnen. De centrale vraag zal zijn in hoeverre een oud-president immuniteit geniet tegen vervolging voor zaken die zich hebben afgespeeld in zijn ambtsperiode als president.

Correspondent Rudy Bouma:

"Dit is heel goed nieuws voor Trump. Niet per se omdat hij veel kans maakt bij het Hooggerechtshof, maar meer omdat de zaak van federaal aanklager Jack Smith hiermee heel erg vertraagt en dat is in zijn belang. Deze zaak gaat in de week van 22 april spelen, dan is de schatting dat het hof pas eind juni uitspraak doet.

Of die nou in zijn voordeel of in zijn nadeel is, dan duurt het nog een maand of twee voor die rechtszaak op de agenda gezet kan worden. Dan zit je eind augustus en dan zal er geen vonnis meer komen in zijn nadeel voor de verkiezingen. Daarbij speelt ook nog dat er regelgeving is dat een dergelijke vervolging niet zo dicht op de verkiezingen mag plaatsvinden, wat zou betekenen dat er mogelijk helemaal geen zaak meer dient vóór november.

Dus in alle gevallen is Trump erbij gebaat dat het zo vertraagd wordt. Stel je voor dat hij wordt verkozen tot president, dan zal hij op allerlei manieren onder vervolging uit kunnen komen, of zichzelf een pardon geven."