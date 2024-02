Gesloten jeugdzorg neemt af, maar inspectie bezorgd over de manier waarop

De inspectie maakt zich zorgen over de manier waarop de gesloten jeugdzorg verandert. Over zes jaar mag niemand meer in zo'n instelling terechtkomen en daarom worden locaties afgeschaald en omgebouwd. Maar alternatieven ontbreken, hulp laat vaak lang op zich wachten en alle instellingen staan er financieel slecht voor.

De vijftien locaties voor gesloten jeugdzorg in het land zijn een laatste middel om jeugdigen met ernstige problemen te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen of jongeren die veel drugs gebruiken of denken aan zelfdoding. In de gesloten jeugdzorg kan een jeugdige een medische behandeling opgelegd krijgen of opgesloten worden in een kamer.

Anderhalf jaar geleden nam het kabinet maatregelen om de gesloten jeugdzorg te veranderen. Opvang moet minder grootschalig worden, opsluiten moet minder snel mogelijk worden en er mogen vanaf 2030 geen nieuwe jeugdigen in de gesloten jeugdzorg bijkomen. Het doel: menswaardigere zorg bieden.

Dat daarvan niet altijd sprake is, werd recent nog duidelijk. Bij de instelling Woodbrookers in Friesland zijn regelmatig pijnprikkels gebruikt, zoals een arm- of beenklem, bleek uit een rapport. Ook werd een meisje in een paar maanden tijd dertig keer naar de isoleercel gebracht.

Stichting Het Vergeten Kind concludeerde twee jaar geleden dat driekwart van de ondervraagde jeugdigen extra psychische klachten oploopt in de gesloten jeugdzorg.

Af- en ombouw

De laatste jaren neemt het aantal jongeren en kinderen in de gesloten jeugdzorg al af. Zo'n 480 jeugdigen maken er nu gebruik van. Vier jaar geleden waren dat er nog 800. Het aantal plekken dat beschikbaar is in de gesloten jeugdzorg neemt in hetzelfde tempo af.

De bezetting en capaciteit van de gesloten jeugdzorg: