Realiteitszin bij Oranje na mislopen Spelen: 'Doet zeer, maar Duitsland was beter'

"Teleurstelling in de ene kant van het hoofd, realiteitszin in de andere kant van het hoofd", gaf Jonker na afloop een inkijkje in zijn brein. "Duistland is voor ons, in deze samenstelling, een maatje te groot."

De olympische droom van de Oranjevrouwen is woensdagavond in duigen gevallen in Heerenveen door een 0-2 nederlaag tegen Duitsland in de troostfinale van de Nations League. Een terechte nederlaag, oordeelde bondscoach Andries Jonker stevig. In al hun eerlijkheid gevolgd door de speelsters, bij wie de teleurstelling overheerste.

Het mislopen van de Spelen doet zeer bij Spitse. Zij won met Oranje het EK in 2017, haalde twee jaar later het WK, maar speelde nooit op de Olympische Spelen. "Dat hoort ook bij topsport, bij winnen en verliezen. Dit doet wel even zeer, want het was mooi geweest als die ook op mijn lijstje was gekomen."

Oranje-aanvoerder Sherida Spitse deelde de duidelijke conclusies van de bondscoach. "Duitsland was gewoon beter, zo eerlijk moeten we zijn. Dat moeten we accepteren."

"Het is hard, maar ondanks alle inspanningen en alles wat we hebben geprobeerd, zijn we in deze samenstelling niet goed genoeg", wees de bondscoach tussen de regels door nog maar eens op de vele geblesseerde en niet helemaal fitte spelers.

Over deelname aan de Spelen uitte Jonker eerder juist zijn twijfels. Moesten de met drukke speelschema's al zwaar belastte topvoetbalsters het wel willen, die Olympische Spelen?

"Maar we hebben met z'n allen besloten dat we er voor wilden gaan", aldus Jonker "We hebben hemel en aarde bewogen om die Nations League-poule te winnen, en hier te kunnen staan. We stranden weer in het zicht van de haven, net als op het WK, in de kwartfinale tegen Spanje. Als je zo'n wedstrijd wint, ga je meedoen. En als je meedoet, maak je kans. Zo was het nu weer. We kunnen nog niet doorbijten. Ondanks alle problemen had ik gehoopt dat we het beter zouden doen."

Rustige zomer

En toch, hij durft het bijna niet te zeggen, denkt Jonker dat een zomer rust voor de carrière van veel voetbalsters ook goed kan zijn. "Het kost me moeite om te zeggen, want de teleurstelling is echt gigantisch op dit moment. Maar als ik er snel over nadenk, ja."

