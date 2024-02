Bordeaux-aanvaller Elis ontwaakt uit coma: 'Komende dagen zijn cruciaal'

Girondins de Bordeaux-aanvaller Alberth Elis is woensdag uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. De 28-jarige Hondurees raakte zaterdag in het Ligue 2-duel met Guingamp zwaar geblesseerd aan zijn hoofd.

De aanvaller kwam al na veertig seconden in de wedstrijd hard in botsing met de Senegalees Donatien Gomis. Daarna bleef Elis roerloos op de grond liggen en werd hij direct geholpen op het veld.

Volgens zijn familie vertoont de aanvaller bemoedigende tekenen van herstel. "We zijn blij te melden dat Alberth wakker is geworden en tekenen van herstel vertoont", schrijft de familie in een verklaring. "We zijn voorzichtig optimistisch. De komende dagen zullen cruciaal zijn."

Vechter

"We willen iedereen bedanken die steun heeft betuigd", vervolgt de familie. "Onze speciale dank gaat uit naar de medici die hem verzorgen. Alberth is een vechter. We zullen met een update komen wanneer er iets aan zijn situatie verandert."

Elis speelt sinds 2021 voor Bordeaux en degradeerde in 2022 met de Franse ploeg naar de Ligue 2. De 64-voudig international van Honduras werd vorig seizoen een half jaar verhuurd aan Stade Brestois. Eerder speelde hij voor Boavista, Houston Dynamo, Monterrey en het Hondurese CD Olimpia.