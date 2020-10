Groep 'pedojagers' actief in Tilburg, man mishandeld

Een groep zogenoemde pedojagers uit Tilburg heeft woensdagavond een man naar een parkeerplaats gelokt en hem vastgehouden tot de politie kwam. De man kreeg een trap tegen zijn hoofd, vermoedelijk van een voorbijganger. Die is door de politie opgepakt wegens mishandeling. De politie zag geen reden om de man die naar de parkeerplaats was gelokt, aan te houden. Wel doet ze nog verder onderzoek.

"We kregen informatie van iemand uit Breda over deze man", zegt een van de mannen tegen Omroep Brabant. De groep zegt bewijzen te hebben van gesprekken tussen de man en een 14-jarig meisje. Daarin zou hij het met haar over seks hebben gehad.

Openbare plek

De groep uit Tilburg legde naar eigen zeggen via internet contact met de man, waarbij ze zich voordeden als een meisje van 12. Vervolgens spraken ze met hem af op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in de stad.

Het plan was om de man te 'confronteren' en hem vast te houden tot de politie er was. Een voorbijganger gaf de man een trap tegen zijn hoofd.

'Eigen rechter spelen'

De politie bevestigt het incident en doet verder onderzoek. Ze waarschuwt om niet voor eigen rechter te spelen. "De kans is groot dat mensen dan een strafbaar feit plegen."

In Arnhem zijn zaterdagavond vijf pedojagers en hun doelwit opgepakt na een confrontatie in een park. Ook in de regio Utrecht is een groep actief.