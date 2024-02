Debutant scoort voor Liverpool in FA Cup, ook Ten Hag naar kwartfinales

Dinsdag plaatste Manchester City zich al voor de kwartfinales na vijf goals van Erling Haaland tegen Luton Town. Het duel eindigde in 6-2. In de kwarfinales treffen aartsrivalen United en Liverpool elkaar.

Liverpool versloeg - drie dagen na het winnen van de League Cup door een doelpunt van Virgil van Dijk - Southampton in eigen huis met 3-0. Beide doelpuntenmakers van The Reds, Lewis Koumas en Jayden Danns, zijn 18 jaar oud.

Verder ontvangt titelhouder Manchester City Newcastle United, Wolverhampton Wanderers krijgt bezoek van Coventry City en Chelsea ontvangt de koploper van het tweede niveau, Leicester City.

Southampton sterker, debutant scoort voor Liverpool

Bij Liverpool kregen veel spelers rust, maar Oranje-internationals Van Dijk en Cody Gakpo stonden in de basis.

Southampton - de nummer vier van het Championship, het tweede niveau van Engeland - begon brutaal en was zelfs sterker in de eerste helft. Toch ging de club met een achterstand de rust in door de 18-jarige Liverpool-debutant Koumas. De jeugdinternational van Wales leukte vlak voor rust zijn debuut op met zijn eerste doelpunt voor Liverpool.

Kort daarna gaf Koumas een assist op Gakpo, die de steekbal niet verzilverde en naast schoot.