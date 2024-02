Haagse gemeenteraad wil extern onderzoek naar rellen bij bijeenkomst Eritreeërs

De voltallige gemeenteraad in Den Haag wil een extern onderzoek naar de rellen rond een Eritrese bijeenkomst, ruim anderhalve week geleden. Dat is de uitkomst van een debat in de Haagse gemeenteraad met burgemeester Van Zanen, die van de ernstige rellen "wil leren".

In de raad leven veel vragen over de maatregelen die rond de bijeenkomst zijn genomen. De burgemeester vertelde de gemeenteraad pas laat en niet volledig te zijn geïnformeerd over relevante ontwikkelingen vóór de ongeregeldheden op zaterdag 17 februari bij zalencentrum Opera uitbraken.

Zo was hij niet op de hoogte gesteld van een aanhouding voor opruiing, een aantal dagen voor de bijeenkomst. Bovendien hoorde Van Zanen pas op zaterdagavond dat bussen met feestgangers, die uit hele land naar Den Haag kwamen, door tegenstanders waren gevolgd. Ook was hij er niet van op de hoogte gesteld dat vroeg op de dag Eritrese relschoppers in de buurt werden gesignaleerd.

Onbevredigend

"Het is onbevredigend dat ik die signalen niet heb gehoord, maar ik weet niet of het dan anders zou zijn verlopen", zei de Haagse burgemeester in het debat. "Toen de mensen eenmaal binnen waren en er buiten ongeregeldheden waren, kon ik de bijeenkomst niet meer verbieden", concludeert hij. "Ze waren toen binnen veiliger."

Gisteren maakte Van Zanen al meer details bekend over de aanloop en nasleep van de rellen. Daarvoor beantwoordde hij 223 vragen van de Haagse gemeenteraad. In een brief aan de raad reageerde Van Zanen naar eigen zeggen "zo gedetailleerd mogelijk".

Extern onderzoek

Met de schriftelijke antwoorden nam de gemeenteraad geen genoegen. Alle partijen stemden in het debat in met een extern en onafhankelijk onderzoek naar de rellen, meldt Omroep West.

Van Zanen zal in een brief aan de gemeenteraad de mogelijke opzet van zo'n onderzoek uiteenzetten. In de raadsvergadering van 14 maart zal er opnieuw over gesproken worden. Wie het onderzoek moet gaan uitvoeren, is nog niet bekend.