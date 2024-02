Inter dichter bij twintigste landstitel na ruime zege, Napoli haalt uit

Internazionale lijkt de twintigste Italiaanse landstitel niet meer te kunnen ontgaan na een 4-0 thuiszege op Atalanta. Het verschil met nummer twee Juventus is met twaalf wedstrijden te gaan twaalf punten.

Napoli won eerder op de dag met 6-1 bij Sassuolo.

Er stonden veel Nederlanders op het veld in Milaan. Bij Inter stond Stefan de Vrij in de basis, Denzel Dumfries en Davy Klaassen vielen na rust in. Bij tegenstander Atalanta waren er basisplaatsen voor Hans Hateboer en Teun Koopmeiners en was Mitchel Bakker invaller. Marten de Roon bleef op de bank.