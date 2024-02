Miljoenen Saudische LIV Tour halen Kim na twaalf jaar uit golfpensioen

Een overstap levert de spelers een schorsing op bij de PGA-toernooien, maar dat deert de toppers niet om over te stappen. Vorig jaar leken de PGA en LIV aan een overeenkomst te werken om de golfwereld te verenigen, maar daar is tot nu toe niets van gekomen.

Deal of geen deal?

De afgelopen jaren stapten veel bekende golfers over naar de lucratieve LIV-tour. Jon Rahm (de nummer drie van de wereld), Phil Mickelson, Brooks Koepka, Cam Smith, Dustin Johnson, Bryson Dechambeau, Ian Poulter, Lee Westwood, Henrik Stenson en Sergio Garcia lieten zich al verleiden tot een overstap van de Amerikaanse PGA Tour en de Europese Tour naar Saudi-Arabië.

Kim speelde geen toernooi meer sinds hij aan zijn achillespees werd geopereerd. Naar verluidt kreeg hij van zijn verzekering 20 miljoen dollar omdat zijn carrière voorbij was en moet hij daar nu een deel van terugbetalen.

Golfer Anthony Kim, de voormalig nummer zes van de wereld, heeft zich aangesloten bij de Saudische LIV-tour. De 38-jarige Kim ging in 2012 met pensioen vanwege een achillespeesblessure. Hij krijgt voor de LIV-tour een wildcard.

Per toernooi verdelen 48 golfers een prijzenpot van rond de 25 miljoen dollar. De winnaar krijgt iets minder dan 4 miljoen dollar, terwijl ook de nummer laatst nog altijd meer dan een ton ontvangt. Het is een stuk meer dan wat er bij de PGA valt te verdienen.

Nergens is meer te verdienen dan op de LIV-tour, die bestaat uit veertien toernooien in Europa, Azië en in Amerika. 'LIV' is 54 in Romeinse cijfers, het aantal holes dat op de toernooien wordt gespeeld.

Wat is de LIV Golf-tour precies?

Al op 22-jarige leeftijd won Kim zijn eerste PGA-toernooi. In totaal behaalde hij drie zeges op de grote Amerikaanse tour. Tevens speelde hij in de Ryder Cup van 2008 een belangrijke rol in de zege van het Amerikaanse team.

"Ik wil spelen tegen de beste spelers in de wereld en ik ben op een missie om aan mezelf te bewijzen dat ik weer kan winnen", zegt Kim. "De volgende stap in die reis begint nu en ik heb er zin in om dit seizoen alles te geven."

Kim maakt dit weekend zijn rentree bij het LIV-toernooi in Jeddah, dat vrijdag begint. Met zijn wildcard mag Kim in de resterende toernooien van dit jaar proberen om genoeg punten te verzamelen in het individuele klassement om voor volgend jaar een permanent plekje te bemachtigen.