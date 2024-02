Oranje niet naar Spelen door Nations League-nederlaag tegen Duitsland

Oranje werd in een volgepakt Abe Lenstra Stadion lang overeind gehouden door keeper Daphne van Domselaar, maar creëerde nauwelijks kansen en werd in de tweede helft door de lucht geklopt door de Duitsers.

Het Nederlands elftal is er in Heerenveen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Oranje verloor in de troostfinale van de Nations League voor vrouwen met 0-2 van Duitsland.

Het mislopen van de Spelen is een domper voor het Nederlands elftal, dat onder bondscoach Andries Jonker het afgelopen jaar weer kleur op de wangen kreeg. Oranje durft onder zijn bewind weer te voetballen en bouwde met een derde centrale verdediger ook meer zekerheid in.

Na de uitschakeling in de kwartfinales van het WK door latere wereldkampioen Spanje was de groei zichtbaar in de Nations League. In de groepsfase hield Nederland Europees kampioen Engeland knap onder zich. In de halve finales was Spanje opnieuw te sterk, maar daarmee was de 'hoofdprijs' van de Nations League nog niet uit zicht.

Winst in het duel om de derde plaats in de Nations League was namelijk ook goed geweest voor een olympisch ticket.