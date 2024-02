Oranje loopt olympisch ticket mis door nederlaag tegen sterker Duitsland

Oranje werd in een volgepakt Abe Lenstra Stadion lang overeind gehouden door keeper Daphne van Domselaar, maar creëerde nauwelijks kansen en werd in de tweede helft door de lucht geklopt door de Duitsers.

Het Nederlands elftal is er in Heerenveen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Oranje verloor in de troostfinale van de Nations League voor vrouwen met 0-2 van Duitsland.

Naast Duitsland, gastland Frankrijk en Spanje plaatsten ook de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Colombia, Nieuw-Zeeland, Australië en Japan zich al voor de Spelen in Parijs. Twee Afrikaanse landen voegen zich na beslissende wedstrijden in april nog bij de deelnemers aan het olympisch voetbaltoernooi.

Het mislopen van de Spelen is een domper voor het Nederlands elftal, dat onder bondscoach Andries Jonker het laatste jaar weer kleur op de wangen kreeg. Oranje durft onder zijn bewind weer te voetballen en bouwde met een derde centrale verdediger ook meer zekerheid in.

De omslag vond, volgens Jonker, plaats in een oefenduel met Duitsland vorig jaar in Sittard. Ondanks de nipte nederlaag kreeg de bondscoach destijds de bevestiging die hij zocht: Nederland telde weer mee.

Dat bleek, na de uitschakeling in de kwartfinales van het WK door de latere wereldkampioen Spanje, vooral in de Nations League. In de groepsfase hield Nederland Europees kampioen Engeland onder zich. In de halve finales was Spanje opnieuw te sterk, maar daarmee was de 'hoofdprijs' van de Nations League nog niet uit zicht.

Winst in het duel om de derde plaats in de Nations League was namelijk ook goed voor een olympisch ticket.

Blessures

Jonker kon in Heerenveen naast de langdurig geblesseerde Jill Roord niet beschikken over Vivianne Miedema en Victoria Pelova. Het Arsenal-duo reisde na de verloren halve finale tegen Spanje, waarin Miedema in de rust werd gewisseld, geblesseerd terug naar Londen.

Het leverde een puzzel op voor de positie achter aanvalsduo Lieke Martens-Lineth Beerensteyn. Jonker schoof Daniëlle van de Donk naar die plek en gaf een basisplaats aan Wieke Kaptein.

Het 18-jarige talent, vastgelegd door Chelsea maar nu nog spelend voor FC Twente, betaalde dat vertrouwen al snel bijna uit. Kaptein kreeg de eerste kans van de gespannen eerste helft. Ze probeerde keepster Merle Frohms te verrassen, maar schoot net langs het Duitse doel.

Duitse druk

Het was een opleving in een voor Nederland lastige openingsfase, waarin Duitsland veel druk uitoefende en krachtiger was in duels. Het duurde even voordat Oranje manieren vond om onder de druk uit te voetballen, maar Duitse kansen bleven onbenut. Keeper Van Domselaar bracht redding op een schot van Jule Brand en zag Sjoeke Nüsken tegen de paal schieten.

Bekomen van de schrik kreeg Nederland na een half uur iets meer controle over de wedstrijd. Het spel werd beter, de hoogspanning leek eraf. Toch waren de kansen nog altijd voor Duitsland.

Nederland had het aan keeper Van Domselaar en verdediger Dominque Janssen te danken dat de stand bij rust nog altijd in evenwicht was. Janssen redde de meubelen door zich na een lange sprint nog voor Brand te werpen.