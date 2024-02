Drie gevangenismedewerkers verdacht van aanranden vrouwelijke gedetineerden

Drie mannelijke medewerkers van vrouwengevangenis Nieuwersluis worden door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor het aanranden van vrouwelijke gedetineerden. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. Een woordvoerder van het OM Midden-Nederland bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf.

In de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis in de provincie Utrecht zitten uitsluitend vrouwelijke gedetineerden. In mei vorig jaar bleek uit een schokkend rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat gedetineerde vrouwen er slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, waaronder orale bevrediging en tongzoenen.

Vier slachtoffers

Het OM heeft naar aanleiding van aangiften en onderzoek besloten om de drie mannen te vervolgen voor zedenfeiten. De slachtoffers waren volgens het OM vier vrouwen die tussen februari en juni 2022 vastzaten in de gevangenis.

De woordvoerder voegt eraan toe dat drie andere aangiften niet hebben geleid tot vervolging. "Twee aangiften zijn geseponeerd bij gebrek aan bewijs en een derde heeft niet tot onderzoek geleid, omdat de aangifte niet leidde tot de verdenking van een strafbaar feit."

Morgen verschijnt een advies over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.