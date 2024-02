Handbalsters winnen in EK-kwalificatie met hakken over de sloot van Tsjechië

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vlak voor rust nam het tempo in de wedstrijd af. Nederland werd onzorgvuldiger en raakte de bal steeds gemakkelijker kwijt. Tsjechië profiteerde daarvan en zorgde ervoor dat het weer een wedstrijd werd. Door de mindere periode bleef er nog maar weinig van Oranje's voorsprong over. De ploeg van bondscoach Per Johansson ging met een marge van twee punten voorsprong de rust in 18-16.

Nederland kwam sterk uit de startblokken. Al na vier minuten stond het op een riante 5-1 voorsprong. Nederland speelde de bal snel en flitsend rond en daar had Tsjechië veel moeite mee, omdat het juist in de duels probeerde te komen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de tweede helft had Oranje het nog steeds moeilijk. Het speelde de bal moeizamer rond en wist daardoor aanvallend de oplossingen niet te vinden. Als Oranje er goed uit kwam, was de keepster van Tsjechië - Sabrina Novotná -= een sta in de weg. Het had moeite met het agressieve spel van Tsjechië en kwam door twee rake strafworpen op een 25-24 achterstand.

Oranje herpakt zich

Oranje wist zich na de achterstand te herpakken en nam de controle in de wedstrijd terug. Het had minder balverlies, maakte drie treffers op rij en kwam weer op voorsprong. Nederland gaf niks meer weg en wist de overwinning eruit te slepen.

Met vijf goals waren Dione Housheer en Bo van Wetering topscorer bij Oranje.