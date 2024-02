Mislintat-onderzoek in afrondende fase, Ajax leent geld om tekort af te dekken

Ajax heeft dankzij de verkoop van spelers als Mohammed Kudus en Edson Álvarez een nettowinst van 27,2 miljoen euro behaald in de eerste helft van het seizoen. Toch heeft de club een lening van 20 miljoen euro moeten afsluiten om het komende halfjaar het tekort van het mislopen van Champions League-voetbal af te dekken.

Dat blijkt uit de cijfers van de eerste helft van het boekjaar 2023/2024. Een jaar geleden was de nettowinst van Ajax op hetzelfde moment nog 76 miljoen euro.

Ook laat de club weten dat het onderzoek van accountants- en adviesbureau KPMG naar de rol en belangen van de weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat bijna is afgerond.

Belangenverstrengeling

Mislintat werd mei vorig jaar aangesteld als technisch directeur van Ajax en besteedde meer dan 100 miljoen euro aan spelers. In september moest Mislintat vertrekken omdat er te weinig draagvlak voor hem was bij Ajax. Dat gebeurde na onthullingen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Vervolgens stelde Ajax het onderzoek naar de Duitser in.

"Uit dit onderzoek moet blijken of er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dit onderzoek ziet toe op de gehele periode dat hij werkzaam was bij Ajax", aldus de Amsterdamse club.

"Het onderzoeksproces bevindt zich in de afrondende fase. Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt. Daarna wordt een buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven om deze bevindingen en conclusies met de aandeelhouders te kunnen bespreken."