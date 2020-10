Warming-up: Jong FC Utrecht-TOP Oss afgelast vanwege coronabesmettingen bij TOP

De 36-jarige Remko Pasveer neemt het zondag in Arnhem met Vitesse op tegen PSV, de club waar hij tussen 2014 en 2017 voornamelijk de bank warm hield. Met Vitesse gaat het dit seizoen voor de wind. Pasveer hield al vier keer de nul in de eredivisie, won met zijn team vier keer en leed alleen bij Ajax een 2-1 nederlaag.

"We geven weinig weg. Het is duidelijk en er is een goede discipline", zegt Pasveer. "Dan weet je wel dat op ons wordt gejaagd. Ze willen goals tegen ons maken."