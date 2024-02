Spaanse voetbalsters voegen eerste Nations League toe aan prijzenkast

Spanje heeft de eerste editie van de Nations League voetbal voor vrouwen met overmacht gewonnen. De regerend wereldkampioen won de finale in Sevilla met 2-0 van Frankrijk.

Doelpunten van Aitana Bonmatí en Mariona Caldentey brachten de beslissing in La Cartuja voor ruim 32.000 toeschouwers, een recordaantal voor het Spaanse team in eigen land.

De ploeg van bondscoach Montse Tome heerst in het Europese en mondiale voetbal. Ook in de finaleronde van de Nations League had Spanje weinig te vrezen. Vrijdag werd Nederland al met 3-0 opzij gezet, in de finale was Frankrijk aan de beurt.