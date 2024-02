Zorgen om olympische triatlon vanwege vies water Seine: 'Nadenken over plan B'

Het leek de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs een prachtig beeld: de start van de olympische triatlon met de Eiffeltoren op de achtergrond. Maar de waterkwaliteit in de rivier de Seine is zó slecht dat de wedstrijd in gevaar is. En er is geen plan B.

De problemen zijn verre van nieuw. Zwemmen in de Seine is al sinds 1923 verboden vanwege het vervuilde water. Met de Spelen op komst is het nog niet gelukt om de waterkwaliteit voldoende te verbeteren.

In augustus werden om die reden de testevents in Parijs voor de openwaterzwemmers en de triatleten afgelast. Deze week bleek uit nieuw onderzoek dat de waterkwaliteit nog altijd niet voldoet aan de minimumeisen van de Europese Unie voor veilig zwemwater.

Ontlasting

In het water bevindt zich een te hoge concentratie van de E. coli-bacterie, onder meer doordat bij zware regenval rioolwater met ontlasting uit overstroomde afvoerputten de Seine inspoelt.

Triatleten zijn bezorgd en boos, maar bovenal teleurgesteld, zo laat de Nederlandse triatlete Maya Kingma weten.